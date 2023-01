L’Hermaea Olbia riparte dal GeoPalace. Domenica la squadra di Dino Guadalupi affronterà in casa la Chromavis Offanengo per la 2ª giornata di ritorno del campionato di A2 femminile di volley.

Primo di tre appuntamenti ravvicinati che inaugurano il 2023 delle galluresi. «Ci aspetta un periodo molto impegnativo con tante sfide ravvicinate, compreso il turno di qualificazione per la Coppa Italia, ed è particolarmente importante affrontarlo con idee chiare e basi solide su cui poggiare le prestazioni, a partire da domenica», avverte Guadalupi. «Offanengo è una squadra organizzata, che è cresciuta molto nel gioco, un avversario in salute, e verrà a Olbia per giocare a viso aperto: sarà fondamentale far prevalere nostri punti di forza, soprattutto nella costruzione del gioco d’attacco».

E far tesoro della sconfitta col Club Italia prima della sosta invernale. «La pausa ci ha permesso di ricaricare le batterie principalmente dal punto di vista mentale, consentendoci di compiere una analisi approfondita sul cammino svolto fin qui», aggiunge il coach dell’Hermaea. «Prendendo spunto anche dall’ultima gara, abbiamo cercato di capire definitivamente su cosa possiamo basare le nostre prestazioni per esprimerci con continuità sui picchi di performance raggiunti nelle gare in casa».

Squadre in campo al GeoPalace alle 17: arbitrano Serena Salvati e Riccardo Faia.

