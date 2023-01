L’Hermaea Olbia torna a vincere, e lo fa tra le mura amiche del GeoPalace nel turno infrasettimanale del campionato di A2 femminile di volley.

Esperia Cremona sconfitta 3-1 al termine della sfida della 4ª giornata di ritorno e sorpasso in classifica scongiurato: con la vittoria sulla formazione lombarda, la squadra di Dino Guadalupi si issa a quota 22 nel girone A, portandosi a +4 su Cremona e consolidando il sesto posto in zona promozione.

Senza Miilen, fermata da un infortunio muscolare, e con Bulaich a mezzo servizio per un fastidio a una caviglia (per la cronaca, l’argentina sarà l’mvp dell’incontro con 24 punti realizzati), le galluresi partono forte, conquistando il primo set 25-20. Le ospiti pareggiano subito i conti vincendo il secondo col punteggio di 25-18, ma fatto suo il terzo 25-23, l’Hermaea archivia la pratica chiudendo il quarto 25-22 e la partita 3-1.

Il riscatto, dopo la doppia sconfitta in trasferta contro il Talmassons in Coppa Italia e l’Itas Trentino in campionato, è servito. Adesso, testa al prossimo impegno, che vedrà impegnate le biancoblù ancora in casa contro la “big” Materials Sassuolo.

