L’Alghero Academy esordisce in casa con una vittoria. Davanti al pubblico del Pala Manchia, la squadra algherese ha superato con il punteggio di 86-65 l’Atletica Serramanna, conquistando il primo successo nel campionato di Dr1.

Una gara gestita bene dalla formazione di casa che ha lasciato solo un parziale agli avversari. Dopo i primi due quarti chiusi in vantaggio, nel secondo si è arrivati anche a un +20 a meno di 3' dalla fine. Nel terzo, c’è stato il break avversario. Il Serramanna ha cercato di reagire al rientro dalla pausa lunga ed è riuscita a concludere la penultima frazione con un parziale di 12-18 (64-54). Ma l’Alghero Academy ha dimostrato di aver compreso gli errori della prima partita e non ha voluto commettere leggerezze e nel quarto finale si è assicurata una vittoria con 21 punti di vantaggio.

Segnali positivi dunque per coach Mastropietro, alla guida di una squadra di nuova composizione che sta lavorando per crescere di partita in partita e trovare la giusta amalgama per affrontare la stagione. Top scorer del match Amado Sahud con 28punti, seguito dal compagno di squadra Fabio Bertolini e dall'ospite Federico Pintus con 17.



Alghero Academy-Atletica Serramanna 86-65.

Alghero Academy: Dialló 2, Diakitè 10, Manunza 2, Fara 6, Scalise 3, Bertolini 20, Ibba 7, Sahud 28, Meregalli 4, Monte 4.

Atletica Serramanna: Mancosu 2, Secci T.7, Secci A., Vadilonga 10, Principato 10, Pintus 17, Porcedda 2, Diakitè, Caredda 2, Sanna 15, Pillitu.

Parziali: 25-15; 27-21; 12-18; 22-11.





Bella vittoria anche in Dr2 per l’Alghero Academy che, sempre sabato ma al Pala Corbia, ha affrontato e superato l’ostica Olimpia Olbia. Una partita difficile contro un'avversaria fisica e ben allenata. Buone le prestazioni di diversi giocatori all'esordio assoluto in un campionato senior, come Piga, Sechi, Malfatti e Canu. Primi due quarti chiusi in vantaggio dagli algheresi, nel terzo il ritorno dell’Olbia, ma il punteggio si è fermato sul 57-57. L’ultimo e decisivo quarto ha visto l’Alghero Academy prevalere nettamente e chiudere l’incontro 81-67. Nel complesso, buona la prestazione della squadra allenata da coach De Rosa.

© Riproduzione riservata