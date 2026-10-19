Sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, cinque italiani accedono, passando dalle qualificazioni, al tabellone principale maschile del quinto e ultimo dei cinque tornei Itf Combined inseriti nella manifestazione Forte Village Tennis Project, organizzata da Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna. Dopo quella disputata in primavera, il 13 settembre è ripartita la seconda sessione di tornei internazionali che, dopo la pausa della scorsa settimana, proseguirà fino a domenica 25 ottobre.

I qualificati sono Romeo Spinolo (6-4, 6-2 sul francese Edouard Villoslada), Giulio Stella (6-3, 7-6 su Noah Perfetti), Leonardo Iemmi (6-2, 7-6 su Carlo Cataldi), Simone Macchione (6-2, 6-3 su Adriano Botta) e Riccardo Di Vita (doppio 6-4 su Gabriele Maria Piano).

Out, invece, Tommaso Bardocci (6-0, 6-2 dallo statunitense Alexander Chang), Davide Ciaschetti (6-2, 6-0 dal francese Arthur Bellegy), Boris Sarritzu (7-6, 7-5 dall'irlandese Michael Wright).

Intanto, nel tabellone principale maschile, esordio vincente per la testa di serie numero 1 Tommaso Compagnucci, che batte 6-2, 6-4 Pietro Marino. Vittoria anche per Gabriele Bosio (6-4, 7-5 sulla wild card Valerio Bracci).

Pronti nel main draw anche la testa di serie numero 5 Fausto Tabacco, la numero 8 Lorenzo Angelini, Lorenzo Carboni, Gabriele Maria Noce, Michele Mecarelli, Andrea De Marchi, Manuel Mazza e le wild card Raffaele Ciurnelli, Matteo Gribaldo e Tobia Costanzo Baragiola Mordini.

Nel femminile, cinque italiane al turno decisivo delle qualificazioni. Sono Camilla Gennaro (grazie a un bye), Giulia Paternò (6-1, 6-0 su Elena Margaria), Nicole Andrea Molaro (6-0, 6-4 su Federica Bilardo), Denise Valente (6-1, 6-0 su Aurora Deidda), Matilde Mariani (che non ha concesso giochi alla britannica Antoinette Chastang Cooper) e Barbara Dessolis (6-3, 6-0 su Carolina Cicu).

Ai saluti Carlotta Bassotti (6-0, 6-3 dalla tedesca Laura Boehner), Sveva Fumagalli (doppio 6-2 dall’esperta argentina Paula Ormaechea), Ginevra Parentini Vallega Montebruno (7-5, 6-0 dalla svedese Isabel Skoog), Galatea Ferro (6-2, 6-0 dalla romena Maria Toma) e Chiara Fornasieri (forfait prima di scendere in campo contro la svizzera Iva Ivanovic).

Nel main draw femminile ci sono già la testa di serie numero 3 Jennifer Ruggeri, la numero 6 Giorgia Pedone, la 8 Alessandra Mazzola, Matilde Paoletti, e le wild card Luciano Lavinia, Carla Giambelli e Ilary Pistola.

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