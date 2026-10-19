Una prestazione di altissimo livello, un parziale che sembrava aver indirizzato la sfida e un finale pirotecnico vietato ai deboli di cuore. La Futsal Fc Alghero torna dalla caldissima e insidiosa trasferta contro il Serramanna con un punto che lascia sensazioni contrastanti: da una parte la consapevolezza di essere una grande squadra, dall’altra l’amarezza per un bottino pieno sfuggito proprio sul più bello.

Sulle mattonelle di uno dei campi più ostici dell'intera categoria, i ragazzi guidati in panchina da mister Tente approcciano la gara con personalità da vendere. Per oltre metà incontro è un monologo giallorosso: l'Alghero gestisce il pallino del gioco con personalità, impone ritmi elevati e costruisce trame di gran qualità. La superiorità tattica e tecnica trova concretezza nel punteggio, che si adagia su un netto e meritato 1-4 a favore degli ospiti.

Quando la partita sembrava ormai incanalata sui binari algheresi, arriva l'episodio che cambia l'inerzia del match. Un'eccessiva superficialità in fase di impostazione regala al Serramanna la rete del 2-4: un gol che riaccende improvvisamente la gara. I padroni di casa, spinti dal caloroso pubblico locale e rinvigoriti nell'orgoglio, ritrovano coraggio e alzano il pressing. Per la Futsal Fc Alghero arrivano minuti di grande sofferenza. La formazione allenata da mister Petruso sfrutta al massimo il momento favorevole, prende d'assalto la metà campo ospite e firma una rimonta clamorosa, ribaltando il risultato fino al 5-4.

Sotto nel punteggio dopo aver dominato, l'Alghero ha il grande merito di non scomporsi e di riordinare le idee. Negli ultimi minuti di gara, una parabola perfetta su calcio di punizione regala agli ospiti la rete del 5-5. Ma la fame dei ragazzi di Tente non si placa: non contenti del pari, spingono a tavoletta nei secondi finali sfiorando a più riprese il clamoroso gol del 5-6 che avrebbe dato tre punti meritati.

Nonostante i due punti lasciati per strada a causa di un blackout momentaneo, dalla trasferta di Serramanna la Futsal Fc Alghero esce a testa altissima. La qualità del gioco espressa per lunghi tratti e la reazione di carattere nel finale sono segnali estremamente positivi in vista del prossimo impegno.

Sabato prossimo al Palamanchia arriverà una delle capoliste del campionato, il Gonnesa. Un vero e proprio big match dove non saranno ammessi cali di tensione, ma che la Futsal Fc Alghero affronterà forte della consapevolezza dei propri mezzi.

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