Turno favorevole alle formazioni impegnate in casa quello disputato lo scorso weekend nel torneo di Divisione Regionale 2 di basket.

Sud. Seconda di andata nei due gironi meridionali. Nel girone A, l’unico colpo esterno è quello del Cagliari Basket, vittorioso sul campo del Carbonia con il punteggio di 60-80. Equilibrio che dura poco più di due quarti (30-33 al 20’), con i cagliaritani che allungano nel corso della terza frazione e controllano il finale. Nelle fila dei “miners” si mette in luce Floris, autore di 29 punti. Nelle altre gare, Iglesias fa suo il derby del Sulcis contro il Carloforte (76-71), al termine di una gara equilibrata. Tra i padroni di casa spiccano i 22 punti firmati da Trincas. Vincono anche Calasetta (64-57 al Beta, con 17 punti di Cuccu) e Assemini “Black” (69-43 al Madas Siliqua, grazie anche ai 22 punti firmati da Loi). Domani si chiude con Sinnai-Assemini “White”; rinviata al 17 novembre Settimo-Sulcis Spes. Nel girone B, vince in trasferta la Ferrini Quartu, per 46-55 sul campo de Il Gabbiano. Bella vittoria casalinga del Marrubiu, che riscatta la sconfitta nel derby contro l’Azzurra Oristano superando l’Antonianum per 63-49. Marrubiesi che prendono il largo nella prima parte di gara (39-21 al 20’) e gestiscono la ripresa. Top scorer della partita è Santucciu, con 17 punti. Vince in casa anche la Primavera Gonnosfanadiga, per 53-39, contro il Mogoro. Padroni di casa trascinati dai 25 punti segnati da Sedda. Il turno si chiuderà tra domani (Genneruxi-Vitalis, alle 20.15) e venerdì (La Casa del Sorriso-Astro, alle 21). Il 12 novembre, invece, è fissata Condor Monserrato-Azzurra Oristano.

Nord. Primo turno nel girone settentrionale. Vittorie esterne per Team Sassari Sport (53-86 contro Accademia Olmedo) e Fenix Sassari (81-86 sul parquet della Virtus Olbia, grazie anche ai 32 punti di Pilo). Convincenti vittorie casalinghe, invece, per M.B.A. Alghero contro l’Olimpia Olbia (81-67), Macomer 2.0 per 82-67 sull’Arzachena Basket (al quale non bastano i 31 punti di Monaco) e Masters Sassari con la Pallacanestro Nuoro (88-71 il finale). Chiude il quadro delle partite il successo dello Shardana Basket, per 65-58, contro la Demones Ozieri. Rinviata, infine, Nova Pallacanestro La Maddalena-Ghilarza.

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