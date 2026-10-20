È iniziato il conto alla rovescia anche per l’inizio del campionato di Serie C Femminile di basket. Un torneo che mancava da qualche anno e che si ripresenta con 6 squadre ai nastri di partenza.

Al via. Pronte a darsi battaglie sul parquet saranno 5 compagini del Sud Sardegna (Jolly Dolianova, Il Gabbiano, Basket Assemini, Panda Monserrato e Sinnai Basket) e solo una del Nord (la Virtus Olbia). Da qualche giorno sono stati ufficializzati i calendari, con la regular season, classico girone all’italiana con gare di andata e ritorno, che inizierà il prossimo fine settimana e terminerà i primi di gennaio.

La prima giornata. Un esordio a “singhiozzo”; infatti, del programma della prima giornata, sarà solo una la sfida che si giocherà regolarmente. Ecco il quadro della prima giornata: Jolly Dolianova-Il Gabbiano, sabato ore 17; Sinnai Basket-Basket Assemini (28/11); Panda Monserrato-Virtus Olbia (rinviata).

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