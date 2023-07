L'ex Arzachena Cristian Sosa ad un passo dall'Acerrana, compagine che disputerà la Serie D con il titolo dell'ex Afragolese. Il difensore uruguaiano, classe 1985, ha totalizzato 33 presenze con la maglia biancoverde. Un giocatore di spessore con oltre 400 gare tra Serie B, C e D. Sosa ha indossato anche le maglie di Alessandria, Taranto e Fano. Un altro ex tesserato dell'Arzachena che movimenta il mercato dopo la rinuncia della società smeraldina al campionato di Serie D.

Nuovo colpo del Guspini che prepara il campionato di Promozione. La società ha raggiunto l'accordo con Angelo Marcci, giocatore di grande talento e di esperienza ha giocato tra la Serie D e la Promozione in tantissime squadre: Selargius, Tempio, Nuorese, Villacidrese, Sanremese, Sestri Levante, Novese, Pro Patria, Sanluri, Civitanovese, Muravera, Lanusei, Ghilarza, Guspini per 5 stagioni, Iglesias per 3 stagioni, Asseminese. Un gradito ritorno per i tifosi del Guspini che èpunta ad un buon campionato.

La Polisportiva Buddusò ha il nuovo allenatore: è l’ozierese Ferruccio Terrosu. Per lui si tratta di un ritorno. Un uomo di grande esperienza: ha tra l'altro giocato fra i professioisti con le maglie di Empoli, Olbia, Forlì e in Serie D col Castelsardo e col Calangianus. Terrosu ha militato per zei stagioni anche nelle fila del Buddusò, dal campionato 1997/1998 fino al 2002/2003, collezionando in totale 137 presenze e 6 reti. È ricordato per le grandi doti umane e tecniche e per essere stato uno dei protagonisti della storica vittoria del campionato di Promozione del ‘99.

È il 17esimo protagonista nella storia della Polisportiva ad aver ricoperto prima il ruolo di giocatore e successivamente quello di allenatore del Buddusò.

