Lutto nello sport sardo per la scomparsa di Andrea Clarkson. Ex calciatore e allenatore, aveva 55 anni ed era malato da tempo. Originario di Cagliari, nella sua carriera ha guidato la Ferrini (con cui aveva ottenuto il passaggio dalla Prima Categoria alla Promozione, vincendo i playoff) e il Progetto Sant'Elia in Eccellenza.

Da calciatore, prima come centrocampista e poi come difensore centrale, Clarkson ha giocato fra le altre nel Pirri di Gesuino Farris, nella Settimese, nel La Palma, nella Nuova Monreale San Gavino e nel Muravera. La sua carriera in campo si è conclusa nei primi anni Duemila, poi il passaggio in panchina e negli ultimi anni si era dedicato al triathlon come atleta.

Volto noto dello sport sardo ma non solo: Clarkson è stato un apprezzato commercialista e aveva uno studio a Cagliari. Era anche revisore dei conti dell'Aiac Sardegna, l'associazione degli allenatori.

