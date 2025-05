L’Olbia festeggia la convocazione nella Rappresentativa Regionale Under 17 di Alessandro Bertini, Nicolò Cassitta ed Enrico Cubeddu. E guarda con fiducia alla sua “linea verde” per il prossimo campionato di Serie D.

Dei tre giovani calciatori, classe 2008, Bertini è l’unico ad aver collezionato diverse presenze in prima squadra nella prima parte della stagione con Marco Amelia e Lucas Gatti in panchina: quattro in campionato per le gare con Latte Dolce, Guidonia, Monterotondo e Puteolana e una in Coppa Italia per il derby con l’Ilvamaddalena, per un totale di 142’ giocati; a ciò si aggiungano altre dieci convocazioni, di cui cinque sotto la guida tecnica di Ze Maria.

Sono invece quattro le convocazioni in prima squadra per Cassitta, registrate tra dicembre e gennaio. All’appello manca Cubeddu, ma è solo questione di tempo. Tra i buoni propositi della proprietà svizzera per la stagione 2025/26 c’è lo sfoltimento di una rosa arrivata a contare una trentina di giocatori, di cui molti mai impiegati, o impiegati solo per scampoli di partita, trattenendo parte dei protagonisti dell’incredibile salvezza diretta di quest’anno e promuovendo i talenti del settore giovanile curato da Fabrizio Lucidi in ottica fuori quota.

Anche per il prossimo campionato gli under da schierare obbligatoriamente in campo dal primo minuto dovranno essere tre: uno nato dopo il 1° gennaio 2005, uno dopo il 1° gennaio 2006 e un altro dopo il 1° gennaio 2007. E l’Olbia non vuole farsi trovare impreparata.

