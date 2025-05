Un'esperienza lunghissima, durata vent'anni, e che si è chiusa con la salvezza ai playout contro l'Alghero. È il rapporto fra Alessandro Bonu e la Ferrini, con l'ormai ex capitano dei cagliaritani che ha annunciato come non proseguirà con la squadra che ha guidato nella seconda parte di stagione a un gran rilancio per mantenere l'Eccellenza. Una bandiera del club che, però, non fa parte del nuovo progetto tecnico in una decisione a sorpresa e inattesa.

«Non avrei voluto finisse così, ma tra me e la società è emersa un'oggettiva distanza su più fronti», l'annuncio di Bonu. Classe '88, ha seguito (prima da centrocampista, poi da difensore) tutta l'ascesa della Ferrini partita dalle categorie inferiori per arrivare sino all'Eccellenza, conquistata per la prima volta nel 2015 e mantenuta nell'ultimo campionato con uno splendido girone di ritorno.

Bonu non proseguirà quindi nel nuovo ciclo appena iniziato alla Ferrini, con Nicola Manunza come allenatore. Lo stesso ex capitano aveva affiancato Pier Paolo Mura, il tecnico nella seconda parte della stagione chiusa venti giorni fa, dopo le dimissioni di Sebastiano Pinna e Bebo Antinori. «Ora mi prendo del tempo per fare i conti con tutto questo e decidere cosa verrà dopo», ha detto Bonu.

© Riproduzione riservata