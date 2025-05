La bellissima cornice del Lago di Bracciano ha ospitato la tappa 4 del campionato “Sup Race 2025”. Grandi soddisfazioni per la “Istedda Sup – Ducati Athletic” nel corso dell’ultimo fine settimana.

Il weekend. Due giorni di gare tiratissime che arrivano dopo l’impegno di Palermo. Tappa che la società cagliaritana aveva saltato con la maggior parte dei propri atleti, a causa della mancanza di fondi (trasferta molto costosa e collegamenti tra le isole non adatti all’impegno). Presenti al via i soli Reza Nasiri e Giorgio Baldantoni, vittoriosi nelle loro categorie. Entrambi, inoltre, sono stati inseriti nell'elenco del SUP World Ranking. Successi che hanno permesso alla “Istedda” di issarsi in terza posizione. A Bracciano, invece, team presente in forze. Il primo giorno la “Distance” di 12 km che ha impegnato gli atleti in gara. Il giorno seguente la “Technical” da 2,6 km, disputata a ritmo massimo, con tante boe a vario raggio, ha messo alla frusta fiato, muscoli ed energie dei protagonisti. Tra i risultati del team “Istedda”, a punti anche l’atleta con diabete Alessandra Corona che ha chiuso la “distance” con grande impegno e sforzo di gestione.

I risultati. La tappa, che vede la somma delle due gare, si conclude, oltre alla quarta posizione di Corona nella categoria “Senior Donne”, con le vittorie di Lorenza Cruciani (categoria “Gran Master Donne”), Reza Nasiri (“Kahuna Uomini” e dominatore del gruppo master), Massimo Giglione (“Veteran Uomini”) e Antonio Battista Scanu (“Gran Veteran”). Secondi posti, invece, per Simona Atzori (“Gran Kahuna Donne”) e Giorgio Baldantoni (“Gran Veteran”); terzo e quinto posto rispettivamente per Francesco Usai e Santoro Quirico (tra i “Gran Kahuna Uomini”)

Il commento. “Il lago di Bracciano ed i suoi borghi sono stati una piacevole scoperta – commenta Francesco Usai di Istedda - Le gare non sono solo competizione ma una bella occasione di viaggio e di socializzazione. Ora mancano ancora due tappe alla fine del campionato. La prossima si svolgerà a Lecce, per la precisione a Nardo’ il 7 e 8 giugno prossimo”.

