Il Carbonia è la prima promossa in Serie C. La formazione allenata da Michele Matteu si impone infatti anche in gara 2 e chiude la serie di semifinale playoff di Divisione Regionale 2 contro il San Salvatore Selargius.

Il trionfo. Sul parquet di Assemini (quello selargino è al momento indisponibile), il San Salvatore parte forte e dopo 10’ di gioco è in vantaggio per 27-17. Dopo un avvio contratto, i “miners” chiudono le maglie in difesa e cominciano a trovare con continuità la via del canestro, riducendo lo svantaggio fino al -2 dell’intervallo (36-34 al 20’). Al rientro dal riposo lungo il sorpasso della formazione ospite, con il vantaggio che arriva fino al +8 del 30’ (50-58). Nell’ultimo quarto Carbonia porta il margine a proprio favore in doppia cifra, fino al +16 della sirena finale. Miglior realizzatore della sfida è Crobu, del Carbonia, con 28 punti. A fine gara grandi festeggiamenti della squadra, ad accompagnare il classico taglio della retina, con i numerosi tifosi arrivati dalla cittadina mineraria. Il quintetto di Matteu, dunque, conquista uno dei due posti nella prossima massima serie regionale. La formula, infatti, prevede che le due finaliste del torneo vengano promosse in Serie C.

I tabellini.

San Salvatore – Carbonia 64 – 80 (serie 0-2)

San Salvatore: Cordeddu 15, Moret, Uda 11, Sanna, Tufo 25, Zonta 3, Borghero 7, Ghiani, Zedda, Spano 3. Allenatore Bogo.

Carbonia: Migliozzi 4, Boi 4, N. Messina, Ivaldi 11, Barreiro 5, Manca 3, Deliperi 27, Cancedda 3, Crobu 28, Cau, Sciascia 5. Allenatore Matzeu.

Arbitri: Frau e Saddi.

Parziali: 27-17; 36-34; 50-58; 64-80.

Oggi. Stasera, alle 20.30, in campo Fisiokons Aurea Sassari e Demones Ozieri. Gara 2 decisiva per entrambe le formazioni. In gara 1 si è imposta Aurea, espugnando il parquet avversario, per 68-82. I sassaresi, ora, tra le mura di casa, avranno la possibilità di chiudere la serie, conquistare la finale e ottenere il diritto a partecipare alla prossima serie C. Il quintetto allenato da Gian Giorgio Cadoni, invece, primo in regular season, punta a portare la sfida a gara 3, in programma (eventualmente) sabato a Ozieri. I precedenti stagionali della stagione regolare sono in perfetta parità. Gli arbitri di stasera, al pala “Simula”, saranno Fortunato e Zara.

