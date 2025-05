Giornata di spareggi dall'Eccellenza alla Seconda categoria domenica prossima con un anticipo a sabato: In Eccellenza domenica alle 15,30 a Roma è in programma l'attesissima gara di andata della prima gara dei playoff nazionali fra Maccarese e il Monastir.

I laziali si sono qualificati alla fase nazionale battendo il Civitavecchia per 1-0; il Monastir piegando il Tempio per 1-0. Il girone sardo come è noto è stato vinto dal Budoni, da oltrer un mese in Serie D, già impergnato a definire programmi e organici. In panchina dovrebbe rimanere Raffaele Cerbone. La partita di ritorno si giocherà a Monastir il 1 giugno. Per il Monastir è una settimana intensa con l'allenatore Marcello Angheleddu impegnato col suo staff e apreparare la squadra tatticamente e psicologicamente per la difficile trasferta romana.

In Prima categoria si giocano i playoff e i playout. Sabato alle 18 per i playoff è in programma Thiesi-San Giorgio Perfugas. All'andata ha vinto per il Perfugas per 2-0. Domenica alle 16 si gioca invece Freccia P. Montis-Baunese. Domenica scorsa ha vinto la Freccia per 2-1. In Seconda categoria domenica alle 16 sono in programma le gare di semifinale dei playoff: Accademia-Sulcitana e Macomer-Sorso, entrambi alle 16

© Riproduzione riservata