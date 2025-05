Cioccolato, tè e caffè: sono solo alcuni degli alimenti che non andrebbero mai lasciati alla portata “di zampa” dei gatti domestici, in quanto potenzialmente tossici e pericolosi per la loro salute. Ma la lista dei cibi vietati è molto più lunga e comprende prodotti comuni nelle nostre cucine, che spesso non causano reazioni immediate nel gatto e, anzi, possono persino piacergli. Tuttavia, ciò non li rende meno pericolosi.

Attenzione a condimenti e piante aromatiche

Tra gli alimenti da evitare assolutamente ci sono aglio e cipolla, che non devono essere somministrati ai gatti: possono provocare disturbi gastroenterici e, in alcuni casi, conseguenze più gravi. Il divieto vale anche per scalogno, erba cipollina e altre piante della stessa famiglia.

Solanina e ossalati: i pericoli nascosti in pomodori e patate

I gatti possono manifestare sintomi di intossicazione anche dopo il contatto con la solanina, una sostanza presente nei gambi e nelle foglie dei pomodori verdi, che può causare disturbi gastrointestinali e al sistema nervoso centrale. Stesso discorso per la pianta della patata, che contiene ossalati, composti potenzialmente dannosi per i felini.

Altri alimenti pericolosi per i gatti

Ecco un elenco di altri cibi da evitare assolutamente:

Dolciumi e alimenti contenenti xilitolo

Olive con il nocciolo (rischio di soffocamento o lesioni interne)

Sale e snack salati (possono alterare l’equilibrio elettrolitico)

Noci macadamia

Uvetta sultanina e uva (tossiche per reni e fegato)

Funghi di qualsiasi tipo

Ossa di pollo e lische di pesce, che possono causare gravi lesioni all’apparato digerente

Bevande alcoliche, anche in piccole quantità

Cosa fare in caso di ingestione?

In caso di ingestione di uno di questi alimenti è bene contattare immediatamente il veterinario di fiducia. Solo un professionista potrà valutare correttamente la situazione e indicare il trattamento più adatto.

Prevenzione: la miglior difesa

Poiché i gatti sono curiosi per natura e spesso riescono a raggiungere anche i punti più inaccessibili della casa, è importante conservare con cura questi alimenti, assicurandosi che non siano mai lasciati incustoditi o alla loro portata.

