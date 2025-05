Dopo i due incontri disputati fra sabato e domenica scorsi, riguardanti i play off e i playout, cala definitivamente il sipario sul campionato di Seconda Categoria girone H. Per uno strano gioco del destino ad essere interessante alle due opposte sessioni play, erano erano le due compagini di Trinità: Lo Sporting Paduledda e colei che porta il nome stesso del paese. Purtroppo per il calcio Trinitaiese non è stato un fine settimana proficuo: Lo Sporting è stato superato ai calci di rigore dal Sorso 1930, che così accede alla fase successiva degli spareggi promozione. Per l'undici guidato da Tore Mamia è arrivata un altra sconfitta , il che significa aggiungersi al Berchidda nella discesa in Terza Categoria. Prima di sentire il parere dei due tecnici Ferrari e Mamia , va fatto un plauso al Codaruina che aggiudicandosi entrambe le gare play out si è guadagnato la permanenza in Seconda.

"Anche la gara di ritorno è stata contrassegnata dalla sfortuna, - dice con rammarico il tecnico de La Paduledda, Gabriele Ferrari- sono state numerose le occasioni da rete create, ma nessuna di queste è andata a buon fine. Facciamo comunque i complimenti al Sorso per il passaggio del turno. Parlando del futuro - continua l'allenatore- vedremo innanzitutto se saremo ripescati, ma in ogni caso Presidente e Dirigenza sono già al lavoro per allestire una buona squadra, indipendente dal fatto che la prossima stagione si sia ai nastri di partenza della Seconda o della Prima ".

Anche in casa Trinità non si fanno drammi , e nessuno si rimprovera alcunchè per come si è conclusa la stagione : " All'inizio le prospettive erano quelle di disputare una stagione che ci permettesse di raggiungere la salvezza; in corso d'opera sono emersi dei problemi che indubbiamente ci hanno condizionato. In ogni caso , - afferma con tranquillità e fermezza Tore Mamia - non abbiamo nulla da rimproverarci, poichè abbiamo fatto davvero tutto il possibile , con grande senso di attaccamento. Per il futuro in Terza , qualcosa bolle in pentola, ma mi preme ribadire, - conclude Mamia- che sia personalmente ,così come il resto del gruppo, siamo sereni e consapevoli di aver fatto interamente il nostro dovere ".

