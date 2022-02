Ci sono ancora tre sarde in testa alle classifiche dei campionati di Serie B di volley. In B1 femminile, la Capo d'Orso Palau si conferma inarrestabile con il 3-1 casalingo sul Mondialclima Orago che vale la dodicesima vittoria in altrettante partite. Secondo set a parte, in cui le ospiti hanno avuto la meglio sul 26-24, le galluresi hanno dominato con i parziali di 25-11 nel primo, 25-9 nel terzo e 25-13 nel quarto.

B2 femminile. Non è da meno la San Paolo, in fuga solitaria nel girone N con 12 vittorie su 12 e 13 punti di vantaggio sull'Acqua e Sapone seconda. Le cagliaritane hanno battuto in tre set la Volley Friends Roma in trasferta con i parziali di 25-12, 25-12 e 25-22. Sconfitta esterna per l'Alfieri Ajò Energia per 3-0 a Roma sul campo dell'Acqua e Sapone (25-22, 25-19 e 25-20). Turno di riposo per le altre due sarde del girone Corren Ghilarza e La Smeralda Ossi.

B maschile. In testa al girone H c'è ancora il Cus Cagliari, nonostante la sconfitta al tie-break a Fiumicino contro l'Isolasacra Athlon. Gli universitari hanno vinto il primo set 25-16, perso il secondo 25-17, vinto il terzo 25-21, mentre si sono arresi al quarto sul 25-16. Nel decisivo tie-break i padroni di casa hanno conquistato il successo sul 15-9. A Sant'Antioco, la VBA Olimpia supera 3-0 (25-17, 25-22, 27-25) Sarroch in uno dei due derby sardi di giornata. L'altro se lo è aggiudicato la Silvio Pellico 3P sempre in tre set contro l'Airone Tortolì (25-16, 25-11, 25-15).

