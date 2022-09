La domenica di Eccellenza non cambia le posizioni in testa, col Budoni che rimane l'unica a punteggio pieno. L'1-2 col Calangianus dà cinque su cinque alla squadra di Raffaele Cerbone, ieri squalificato ma che ha lo stesso portato i suoi alla vittoria. Sono ancora Giuseppe Meloni e Mauricio Villa i marcatori dei galluresi: il primo continua ad avere ottimi numeri, il secondo (capocannoniere la scorsa stagione) ha sbloccato il match del "Signora Chiara" su rigore.

Le inseguitrici. Tengono il passo Latte Dolce e Ferrini, le uniche altre due imbattute. Sassaresi a -2 dalla vetta, con capitan Marco Cabeccia che ha guidato il successo per 2-1 su una Nuorese in grande difficoltà. I verdazzurri, dopo le tante partenze dell'ultima settimana, sono ultimi a un punto e devono risolvere varie difficoltà societarie. Terza la Ferrini, a quota 11 e con la miglior difesa del campionato, due gol subiti. Uno l'ha fatto ieri Fabio Vignati, portando il Sant'Elena avanti al riposo, ma nella ripresa si è scatenato Lorenzo Camba: dopo l'autorete dell'1-1 di Riccardo Porta ha firmato il vantaggio su rigore e servito a Fabio Argiolas l'assist del 3-1, gol numero 101 in maglia Ferrini per quest'ultimo. Occhio al Taloro: il 2-3 all'Ossese porta i gavoesi quarti e certifica come anche quest'anno la squadra di Mario Fadda, lontano dai riflettori, abbia le qualità per far bene.

Capocannonieri. In Villacidrese-San Teodoro 2-1 a segno i due in testa alla classifica marcatori. Danilo Ruzzittu porta avanti gli ospiti, poi replica Ryduan Palermo (al rientro dopo una squalifica) con una doppietta su rigore: entrambi a quota cinque gol. Si rilancia il Carbonia vincendo 0-1 a Monastir, coi padroni di casa ultimi a un punto come Nuorese e Li Punti (sassaresi sconfitti dall'Arbus). Bene in trasferta anche la Tharros, che vince a Lanusei, e l'Iglesias che passa a Ghilarza.

Infrasettimanale. Mercoledì già tempo di riprendere con la sesta giornata di Eccellenza. Il Budoni capolista riceve il Bosa che ieri ha riposato, Lanusei-Latte Dolce, Sant'Elena-Villacidrese e Tharros-Ferrini le altre sfide d'alta classifica. Per il Taloro impegno in casa col Calangianus, poi Arbus-Ossese, Carbonia-Li Punti, Iglesias-Monastir e San Teodoro-Ghilarza. Riposa la Nuorese.

© Riproduzione riservata