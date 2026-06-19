"Grazie presidente, grazie Giampiero, per sempre parte della storia dell'Atletico Uri". Con queste parole, il sodalizio giallorosso ringrazia l'ormai ex presidente Giampiero Pilo, che "lascia la guida della società dopo otto anni di straordinario impegno, passione e dedizione al servizio dell'Atletico Uri".

"Sono trascorsi 2920 giorni dal suo insediamento: otto anni intensi, vissuti insieme con serietà, professionalità e profondo attaccamento ai colori giallorossi. Anni nei quali l'Atletico Uri ha intrapreso un percorso di crescita esponenziale, raggiungendo traguardi importanti e consolidando il proprio ruolo sportivo e sociale all'interno della comunità", si legge in una nota: "Con te la nostra società ha compiuto un percorso straordinario, difficile da eguagliare, costruito giorno dopo giorno attraverso il lavoro, la passione e l'amore per questi colori".

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