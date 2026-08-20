eccellenza
20 agosto 2026 alle 07:18
L'Atletico Uri conferma l'attaccante Ognjen MudrinskiGiocatore di grande esperienza, si è meritato la riconferma
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Ognjen Mudrinski vestirà la maglia giallorossa dell'Atletico Uri anche nella stagione 2026/2027. Attaccante di grande esperienza, continuerà a mettere a disposizione della squadra le sue qualità e il suo contributo a suon di gol nel reparto offensivo. Un giocatore di grande esperienza che ha fatto molto bene nello scorso campionato di Eccellenza, meritandosi quindi la riconferma per la nuova stagione che inizierà a settembre.
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