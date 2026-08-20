Ognjen Mudrinski vestirà  la maglia giallorossa dell'Atletico Uri anche nella stagione 2026/2027. Attaccante di grande esperienza, continuerà a mettere a disposizione della squadra le sue qualità e il suo contributo a suon di gol  nel reparto offensivo. Un giocatore di grande esperienza che ha fatto molto bene nello scorso campionato di Eccellenza, meritandosi quindi la riconferma per la nuova stagione che inizierà a settembre.

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