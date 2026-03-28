Dopo tre mesi di assenza, causa lavori di rifacimento del manto erboso, l’Arzachena torna al Biagio Pirina. Per la gara casalinga con l’Ozierese, valida per la 13ª giornata di ritorno del campionato di Promozione, gli smeraldini ritroveranno il loro stadio, che l’ultima volta, il 21 dicembre, ospitò la partita con l’Alghero.

E non poteva esserci un momento migliore, sia per il valore della sfida, che opporrà domani la squadra di Mauro Ottaviani alla terza forza del girone B, sia per la posta in palio. Settimi con 44 punti, i biancoverdi sono di fatto proiettati verso i playoff, distanti cinque lunghezze a cinque giornate dalla fine della stagione regolare, anche se Ottaviani ricorda: “Dovevamo fare un campionato per salvarci e preparare i giovani per il prossimo anno, e ci stiamo riuscendo. Quello che verrà in più sarà ben accetto”.

Ritrovata la vittoria contro il Coghinas, l’Arzachena proverà a centrare il bis contro una squadra dai numeri importanti, che ha perso finora solo sei volte, confidando anche nel sostegno dei tifosi chiamati a raccolta via social: “Non è solo una partita di campionato, è il ritorno sul nostro terreno di gioco, dove batte il cuore della nostra gente. Sarà fondamentale sentire la spinta di ogni singolo tifoso per onorare al meglio questo ritorno a casa”.

Squadre in campo al Biagio Pirina alle 16: terna tutta olbiese per Arzachena-Ozierese, che sarà diretta dall’arbitro Stefano Arre assistito da Matteo Degortes e Gianluca Deriu.

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