Si contano i giorni in casa Arzachena per riprendere le attività in vista della nuova stagione. Lunedì comincia il ritiro a Tempio per la squadra di Marco Nappi, blindato in biancoverde dopo aver conquistato i playoff nella scorsa Serie D, con il quarto posto finale. Per l'appuntamento la società ha aggiunto alla rosa a disposizione del tecnico anche quattro nuovi giovani, che vanno ad aumentare il reparto dei fuoriquota. L'unico 2002 è l'attaccante Abdoulaye Bah, nato in Guinea ma la cui carriera si è sviluppata in Sardegna prima nelle giovanili dell'Olbia e poi nella passata stagione all'Atletico Uri (25 presenze e 3 gol). Gli altri sono tutti del 2003, con il difensore Francesco Dicorato in prestito dal Cosenza (ha un passato nelle giovanili della Roma). Può fare invece più ruoli Daniel Pischedda, che ha già testato la Serie D negli ultimi due anni con le maglie di Carbonia e Lanusei: arriva proprio dai biancorossoverdi. Proviene dal Cagliari Primavera il portiere Eugenio Fusco, che sostituisce fra i pali Mario Giappone passato all'Acireale.

Gli obiettivi. Dopo Bah potrebbe arrivare ancora un attaccante, anche per sostituire Luis Kacorri che qualche settimana fa ha firmato per la formazione albanese del Bylis Ballsh. Un obiettivo del responsabile dell'area tecnica Antonello Zucchi era Sebastiano Svidercoschi, che però si è accasato alla SSD Dolomiti Bellunesi. Si cerca inoltre un esterno d'attacco, per avere una rosa completa che possa giocarsela per la zona alta della classifica.

