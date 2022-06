Manca ancora circa un mese al raduno dell'Arzachena, che anche quest'anno farà il ritiro a Tempio, ma la società è al lavoro per consegnare all'allenatore Marco Nappi (confermatissimo dopo il quarto posto dell'ultima stagione) una squadra che possa competere per i vertici nella prossima Serie D, ribadendo la sua candidatura per la zona promozione.

Il gruppo. Si riparte, inevitabilmente, da tanti dei protagonisti del campionato concluso lo scorso 5 giugno con la semifinale playoff con la Torres. Fra questi molti dello zoccolo duro dell'ultimo anno e non solo, come il portiere Ruzittu, i difensori Marinari, Piga e Sosa, i centrocampisti Bellotti, Bonacquisti, Doratiotto, Manca e Melis più Loi e Pinna nel reparto offensivo. E non dovrebbero essere gli unici che rimarranno rispetto alla stagione da poco conclusa. Confermatissimo anche lo staff tecnico: il vice è Morano Nappi, fratello di Marco, con lui Gabriele Proietti preparatore atletico, Marco Fresi preparatore dei portieri e Gianluca Paris fisioterapista.

Le novità. Il responsabile dell'area tecnica Antonello Zucchi lavora, parallelamente alle riconferme, anche su nomi nuovi per rafforzare ulteriormente una rosa che ha sempre tenuto un livello alto di prestazioni. Vicino l'accordo con Sebastiano Svidercoschi, punta classe '99 che ha sfidato più volte le sarde in D ma che ha anche all'attivo esperienze in C. Poi due possibili ritorni di spessore in difesa: Simone Sbardella, ora all'Ostiamare ma che nel 2017 segnò il primo gol dell'Arzachena in C contro l'Arezzo, e Davide Moi che ha giocato in biancoverde nel 2018-2019 (sempre in terza serie) per poi trasferirsi al Muravera. Si parla anche di Alessio Esposito (centrocampista dell'Afragolese) e di un esterno offensivo, ma c'è ancora tempo per chiudere le varie trattative visto che l'esordio stagionale sarà l'ultima domenica di agosto con la Coppa Italia.

