L'Arzachena espugna Bono ed è vice capolistaVittoria per 5-1 con doppietta di Bonivardi
In un avvio di stagione dominato dall’Alghero brilla la stella dell’Arzachena, che espugna il Comunale di Bono con un netto 5-1 e consolida il secondo posto, adesso in solitaria, del girone B del campionato di Promozione con 10 punti dopo le prime quattro giornate.
Reduce dal pareggio a reti inviolate col Li Punti nel turno infrasettimanale, la squadra di Mauro Ottaviani si rifà contro l’Atletico Bono: in vantaggio con Abeltino al 18’ del primo tempo, i galluresi dilagano nella ripresa con Goy, subentrato a Bonora e a segno al 28’, Bonivardi (31’), Greggio (39’) e – ancora – Bonivardi (43’).
Nel finale c’è spazio per la rete dei padroni di casa, ma il risultato non cambia: l’Arzachena ritrova vittoria, sorriso e 3 punti importantissimi, e da vice capolista mette adesso nel mirino il San Giorgio Perfugas, avversario al prossimo turno al Biagio Pirina.