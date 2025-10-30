L’Arzachena esce dalla Coppa Italia “a testa alta”, come sottolinea l’allenatore Mauro Ottaviani nel post partita. Tra le mura amiche del Biagio Pirina, nella gara di ritorno degli ottavi di finale, gli smeraldini battono il Coghinas 1-0 con rete di Goy al 25’ della ripresa, ma i campioni in carica passano il turno in virtù del 2-0 dell’andata.

“Abbiamo giocato in inferiorità numerica dal 16’ del primo tempo”, premette Ottaviani a proposito della doppia ammonizione rimediata da Malu dopo un quarto d’ora, “e devo fare i complimenti ai ragazzi: abbiamo segnato, vinto e preso due traverse, e il loro portiere è stato bravo in un paio di occasioni facendo parate importanti. Non siamo stati aiutati dalla fortuna, ma sono contento della prestazione”.

Il turnover che ha caratterizzato l’incontro di ieri è servito, tra le altre cose, a far rifiatare alcuni giocatori in un periodo fitto di impegni: sabato, infatti, si ritorna in campo per la 9ª giornata del campionato di Promozione. Ancora in casa e contro il Luogosanto, eliminato dall’Arzachena all’esordio in Coppa Italia ai primi di settembre.

«Ci attende un’altra partita difficile: il Luogosanto è una buona squadra, organizzata e con giocatori importanti», spiega il tecnico dei biancoverdi. «Rispetto alla Coppa Italia sarà un’altra storia, la stagione era appena iniziata ed eravamo tutti in rodaggio: sarà un’altra di quelle partite che potranno essere risolte da un episodio, ma la mia squadra – conclude Ottaviani – sta bene, ed è pronta ad affrontare l’ennesima sfida».

