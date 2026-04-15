L’Ariete pallavolo continua a macinare risultati. L’Under 18 femminile Tostomet stacca il pass per la finalissima regionale grazie al successo per 3-0 sulla Pallavolo Sulcis Cortoghiana.

Al PalaTharros il risultato è netto, ma la partita è stata tutt’altro che semplice. Le avversarie hanno lottato su ogni pallone, restando in scia per lunghi tratti dei set. L’Ariete, però, nei momenti decisivi ha fatto la differenza, alzando il livello e chiudendo con autorità senza concedere margini.

Una prova di solidità per la squadra allenata da Sivori e Aritzu, che conferma il buon percorso stagionale e la crescita di un gruppo sempre più maturo. Concretezza e gestione dei passaggi chiave hanno permesso alle “Arietine” di prendersi un traguardo importante e meritato.

Ora l’appuntamento è con la finalissima regionale, in programma domenica 26 aprile proprio a Oristano, dove l’Ariete Tostomet proverà a giocarsi il titolo davanti al proprio pubblico.

Prima, però, un altro weekend intenso al PalaTharros. Domenica 19 aprile spazio alle semifinali regionali: alle 16 l’Under 16 femminile Ariete Tinti Catering affronterà il Cus Cagliari nell’andata, mentre alle 18.30 l’Under 19 maschile Ariete Ceragress sfiderà l’Aquila nella gara di ritorno. Un calendario ricco che conferma il momento positivo dell’Ariete.

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