Julian Scigliano, difensore centrale argentino di Mar del Plata, classe 1996, è un nuovo giocatore della Macomerese, squadra che milita nel campionato di Promozione girone C. Si tratta di uno dei migliori centrali difensivi della categoria. E lo ha dimostrato ampiamente nei campionati scorsi disputati in Sardegna: nell'Ilva, dove ha vinto un campionato di Eccellenza, a Stintino, leader indiscusso per alcune annate del reparto difensivo.

All'esperto allenatore Pier Luigi Scotto è stata messa quindi a disposizione una pedina molto importante. A seguire dei nuovi ingaggi dei biancazzurri, che la passata stagione hanno conquistato un bel quinto posto. L'obiettivo della Macomerese è certamente migliorare quel piazzamento. Ora l'organico è di prim'ordine. Ma il girone C si presenta per la prossima stagione molto agguerrito. Con formazioni che stanno portando avanti campagne di rafforzamento scintillanti.



