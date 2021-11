Il Lanusei conta i giorni per il tanto atteso ritorno in campo al “Lixius”. Alle 14.30 di mercoledì l'esordio stagionale in casa, derby col Carbonia nel recupero della sesta giornata di Serie D (non disputata il 24 ottobre causa maltempo). Coi minerari sarà un doppio impegno, perché alle 17.30 si giocherà lo stesso incontro per il campionato regionale Juniores Under 19.

Sempre in trasferta. Dopo sei mesi passati nei comuni vicini, chiudendo la scorsa stagione ad Arzana e iniziando questa a Ilbono, i biancorossoverdi da martedì pomeriggio si stanno allenando sul proprio terreno, in vista dell'altro derby domenica alle 15 col Latte Dolce al “Vanni Sanna”. Sfida tra due squadre reduci da una vittoria: i sassaresi sabato scorso hanno battuto 0-1 il Monterotondo, gli ogliastrini domenica hanno trovato il primo successo stagionale col 2-0 sul Gladiator.

Tornano i tifosi. Con il ritorno a casa il Lanusei ritroverà anche i suoi tifosi, che al “Lixius” non entrano da prima della pandemia. L'ultima gara interna con il pubblico è datata 23 febbraio 2020, 0-0 col Trastevere, poi la sospensione del campionato e la ripresa a porte chiuse. Per l'occasione prevista anche una piccola cerimonia di inaugurazione dell'impianto ristrutturato, che fra le varie novità ha un sintetico di ultima generazione omologato pure per i professionisti.

