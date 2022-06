A Lanusei fra poco si inizierà a programmare la prossima stagione, dopo l'amarezza per la retrocessione in Eccellenza di otto giorni fa. Gli ogliastrini erano in Serie D ininterrottamente dal 2015, dopo sette anni è però arrivata la discesa di categoria complice la sconfitta nell'ultima giornata per 3-0 a Cassino, che ha portato a chiudere al penultimo posto. Fra le prime questioni da affrontare quella della panchina: appare difficile possa essere confermato Oberdan Biagioni, che aveva sostituito Stefano Campolo alla vigilia di Natale. L'ex allenatore dell'Olbia non è rientrato a Lanusei con la squadra dopo la trasferta del 29 maggio, a breve dovrebbe farlo ma la sua permanenza in Sardegna è tutt'altro che scontata per vari motivi. La società, al momento, non ha però ancora affrontato i discorsi sulla guida tecnica.

Sette anni dopo. L'ultima volta del Lanusei in Eccellenza risale al 2014-2015. Da neopromossi, i biancorossoverdi all'epoca allenati da Francesco Loi chiusero quinti con 63 punti, ottenendo il secondo salto consecutivo di categoria grazie all'accesso alle semifinali di Coppa Italia (le finaliste erano già salite in Serie D tramite il campionato). La società, che tramite il presidente Daniele Arras subito dopo la retrocessione ha subito mostrato voglia di rivalsa e immediata ripartenza, ora penserà a come organizzare la nuova stagione, per un torneo di Eccellenza che si preannuncia molto combattuto.

