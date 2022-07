Il Lanusei si aggiudica la corsa a Mirco Carboni. Il centrocampista classe '91 è l'ultimo rinforzo degli ogliastrini per la nuova stagione in Eccellenza: un giocatore che era richiesto anche da altri club, su tutti la Ferrini, e che nell'ultima stagione ha iniziato al Castiadas per poi trasferirsi a dicembre al Carbonia, in Serie D, dove è stato proprio avversario dei biancorossoverdi. “La cosa più importante è dare il massimo: sono un giocatore a cui piace farlo e lasciar parlare il campo”, ha detto Carboni. “Vengo a Lanusei con entusiasmo, con la voglia di mettermi in gioco e fare bene. Cercheremo di dare entusiasmo a un ambiente che ho sempre trovato molto caloroso, con una tifoseria sempre vicina alla squadra”. Il Lanusei continua a costruire la rosa con volti nuovi, dopo la retrocessione, e prosegue le trattative per l'attacco.

