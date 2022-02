Sono otto gli anticipi di calcio regionale in programma sabato. In Serie D, entrambe alle 14.30, si giocano Atletico Uri-Aprilia e Real Monterotondo Scalo-Torres. I rossoblù proveranno a ritrovare la vittoria dopo il KO di domenica scorsa con la Cynthialbalonga che ha allontanato la vetta, dove è sempre più saldo il Giugliano (+8) che domenica ospiterà il Carbonia ultimo. In Eccellenza tornano in campo dopo appena tre giorni Arbus e Villacidrese, già impegnate nei recuperi di mercoledì: il derby si giocherà alle 15 al "Santa Sofia".

I recuperi. Negli altri campionati regionali weekend dedicato ai soli recuperi: cinque in Promozione, undici in Prima Categoria e tredici in Seconda. Anticipate al sabato nel Girone A di Promozione Cortoghiana-Villasimius (ore 15), in Prima Categoria Don Bosco-Tonarese (ore 16, B), Villagrande-Baunese (ore 15.30, C), Bultei-Berchidda (ore 17.30, D) e Codrongianus-Ottava (ore 15.30, E).

Squalifica lunga. Inibito fino al prossimo 31 marzo Antonio Langella. L'ex attaccante di Cagliari e Torres, ora direttore sportivo e dirigente accompagnatore del Porto Torres, sabato scorso nel derby di Promozione in casa dello Stintino (finito 2-2) è stato espulso per doppia ammonizione e, dopo il cartellino rosso, avrebbe insultato l'arbitro e un dirigente della formazione avversaria. Sempre da questa partita altre due giornate per Salvatore Porqueddu, allenatore del Porto Torres, che era già in tribuna perché squalificato ma l'arbitro lo ha riconosciuto dagli spalti che insultava i direttori di gara e dava indicazioni alla sua squadra.

Anticipi al sabato. Il Comitato Regionale prosegue col programma degli anticipi al sabato. Per quanto riguarda l'Eccellenza spostate come partite il 26 marzo Arbus-Sant'Elena, il 2 aprile Villacidrese-Ghilarza e il 9 aprile Ossese-Li Punti, tutte alle 15.

