“Terminato il programma estivo, che ha avuto una continuità con la stagione appena conclusa, domenica affrontiamo una difficile trasferta a Varese”.

Inizia così l'intervento di Andrea Cogoni, presidente dell'Amatori Capoterra, in vista del debutto stagionale della sua squadra nel campionato di Serie B, domenica pomeriggio sul campo Aldo Levi di Varese.

“Al Comunale di via Trento, agli ordini del preparatore atletico Sandro Floris e dell’allenatore Juan Manuel Queirolo, gli atleti hanno lavorato duro e siamo fiduciosi. Una nuova stagione che inizia all’insegna del sacrificio, vista la sempre più crescente crisi che ha portato tagli ai contributi e ai possibili sponsor. La società ha deciso di ringiovanire la rosa: dando spazio a molti ragazzi giovani che, con l'innesto dei ritrovati atleti che per qualche anno si erano presi una pausa, credo che potranno divertici e portare alto il nome di Capoterra”, chiosa il patron capoterrese.

