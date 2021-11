Presentata ieri sera, nella Sala del Mercato civico di Alghero, la rosa e le guide tecniche e dirigenziali dell'Amatori Rugby Alghero.

La società guidata dal presidente Franco Badessi disputa il girone 1 del campionato nazionale di serie A e domenica volerà in Piemonte dove, alle 14.30, giocherà allo Stadio del Rugby di Biella, per la quinta giornata. Sfida tosta, contro il Biella, squadra che occupa attualmente la seconda piazza in classifica.

Durante la presentazione, la squadra è stata salutata dal sindaco di Alghero Mario Conoci e dall'assessore comunale allo Sport Maria Grazia Salaris, che hanno confermato l'apporto dell'Amministrazione alla crescita del sodalizio sportivo, attualmente l'unico in città a disputare un campionato di Serie A, e che quest'anno ha compiuto 46 anni.

