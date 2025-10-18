L'Alguer Rugby 2024 si è presentata alla città, ai suoi tifosi e ai simpatizzanti della palla ovale. La neonata società sportiva, che vede alla presidenza onoraria Aldo Basile e alla presidenza Alessandro Pesapane, è composta da ex compagni di squadra e amici, con un obiettivo preciso: quello di portare sul campo sempre più bambini e bambine che vogliano giocare a rugby.

Ieri sera, durante la presentazione nel Blau Sky Bar dell’Hotel Catalunya, è stato rimarcato come per fare bene sia necessario dare l’esempio ed è per questo che la dirigenza ha voluto mettere insieme una squadra che affronterà il campionato di Serie C. Un mix perfetto di giocatori di esperienza e giovani di talento, che sono pronti a scendere in campo già domani, alle 15, per l’esordio contro i Bulldog, all’Arena del Sole di Sassari.

Ma l’Alguer Rugby conta anche una squadra femminile (guidata da Elisa Cocco) e un settore giovanile in crescita. Inoltre, per la società è fondamentale l’inclusione ed è per questo che insieme all’attività delle varie squadre, in settimana si affianca anche quella del gruppo del rugby inclusivo, seguito da Miguel Gustavo Morandi, argentino con esperienze passate nel rugby ad Alghero.

“Siamo orgogliosi per quello che abbiamo fatto fin qui – ha dichiarato il presidente Pesapane - Ma il bello viene adesso con l’esordio in campionato e tutte le attività che prendono ufficialmente il via. Un progetto che all’inizio è stato ritenuto folle da molti, ma che vedo è stato apprezzato da tutti coloro che hanno risposto alla mia chiamata. E’ grazie anche a loro se oggi siamo una società. Permangono ancora difficoltà inerenti il campo dove giocare le varie gare, speriamo che il problema venga risolto nel più breve tempo possibile”.

Dirigenti prima, allenatore e capitano della prima squadra poi, Giovanni Cipriani e Fabio Solinas, si sono alternati al microfono per sottolineare la valenza di questo progetto e l'orgoglio di farne parte.

La dirigenza dell'Alguer Rugby:

Aldo Basile (presidente onorario), Alessandro Pesapane (presidente), Francesco Usai (vicepresidente), Daniele Pesapane (direttore sportivo), Gianni Masia e Fabio Corbia (segretari), Gianni Mariani e Marcello Mortello (dirigenti), Roberto Palomba (riveste il ruolo di responsabile del Settore Tecnico grazie alla concessione del presidente dell’Olbia Rugby, società dove attualmente allena), Gianni Madeddu (preparatore atletico), Elisa Cocco (rugby femminile), Sebastiano Sechi e Nicolò Pisoni (attività con le scuole), Gustavo Morandi (rugby inclusivo).

