Direttivo ringiovanito per “I Guerrieri del Pavone”, la società di atletica leggera nata nel 2002 ad Alghero ma trasferitasi due anni dopo a Sassari. La presidente è Irene Sale, il vice presidente è Raimondo Rizzu, Chiara Rizzu è alla segreteria, Antonio Mura il tesoriere e Davide Raciti consigliere e social media manager,

La neo presidente Irene Sale evidenzia: «La nostra società punta da sempre ad accompagnare nella crescita bambini e ragazzi, non solo nello sport ma anche in quella personale e sociale». Accanto ai settori giovanili la società continua a rappresentare un punto di riferimento anche per la categoria master, con atleti iscritti da oltre vent’anni. Andrea Agrusti, campione italiano di marcia, è cresciuto sportivamente proprio nei Guerrieri del Pavone, muovendo i primi passi agonistici all’interno della società sassarese.

Tra le novità principali vi è il rafforzamento della collaborazione con la ASD Polisportiva Luna e Sole, realtà che segue circa 30 giovani con esigenze particolari. Questa sinergia consente di creare un contesto realmente integrato, in cui atleti normodotati e con diverse abilità si allenano insieme rendendo I Guerrieri del Pavone la prima società in Sardegna a proporre un modello di atletica leggera inclusivo.

La direzione tecnica è affidata a Tiziana Secchi, tecnico nazionale paralimpico FISDIR che da oltre trent’anni è impegnata nel mondo dell’inclusione. «Lo sport è fondamentale non solo per il benessere fisico ma anche per raggiungere traguardi come l’autonomia. All’inizio alle trasferte partecipavano anche i genitori ma ho deciso che i ragazzi viaggiassero solo con me per imparare a gestirsi da soli. Oggi sanno organizzare la valigia, orientarsi in aeroporto, gestire la stanza e comportarsi in gara come veri atleti».

