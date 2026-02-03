Atletica leggera: i Guerrieri del Pavone collaborano con l'Asd Polisportiva Luna e SoleLa società ha fatto crescere il campione italiano di marcia Andrea Agrusti
Direttivo ringiovanito per “I Guerrieri del Pavone”, la società di atletica leggera nata nel 2002 ad Alghero ma trasferitasi due anni dopo a Sassari. La presidente è Irene Sale, il vice presidente è Raimondo Rizzu, Chiara Rizzu è alla segreteria, Antonio Mura il tesoriere e Davide Raciti consigliere e social media manager,
La neo presidente Irene Sale evidenzia: «La nostra società punta da sempre ad accompagnare nella crescita bambini e ragazzi, non solo nello sport ma anche in quella personale e sociale». Accanto ai settori giovanili la società continua a rappresentare un punto di riferimento anche per la categoria master, con atleti iscritti da oltre vent’anni. Andrea Agrusti, campione italiano di marcia, è cresciuto sportivamente proprio nei Guerrieri del Pavone, muovendo i primi passi agonistici all’interno della società sassarese.
Tra le novità principali vi è il rafforzamento della collaborazione con la ASD Polisportiva Luna e Sole, realtà che segue circa 30 giovani con esigenze particolari. Questa sinergia consente di creare un contesto realmente integrato, in cui atleti normodotati e con diverse abilità si allenano insieme rendendo I Guerrieri del Pavone la prima società in Sardegna a proporre un modello di atletica leggera inclusivo.
La direzione tecnica è affidata a Tiziana Secchi, tecnico nazionale paralimpico FISDIR che da oltre trent’anni è impegnata nel mondo dell’inclusione. «Lo sport è fondamentale non solo per il benessere fisico ma anche per raggiungere traguardi come l’autonomia. All’inizio alle trasferte partecipavano anche i genitori ma ho deciso che i ragazzi viaggiassero solo con me per imparare a gestirsi da soli. Oggi sanno organizzare la valigia, orientarsi in aeroporto, gestire la stanza e comportarsi in gara come veri atleti».