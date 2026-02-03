Il ruolino di marcia più armonioso fra le formazioni "Anglogalluresi", nei gironi, C e D, del campionato di Prima Categoria, si riconferma quello del Valledoria.

Anche in occasione della 3a giornata di ritorno l'undici guidato da Nieddu ha fatto bottino pieno in trasferta, contro il Malaspina. Così facendo si tiene ben stretta la terza posizione con 35 punti: alle spalle del Lanteri 41, e della capolista Monte Alma 46, e salgono a 6 quelli che lo dividono dal 4° posto, attualmente occupato dalla San Paolo Sassari con 29.

Sempre a proposito del raggruppamento D, troviamo al 7° posto con 26 punti il Lauras: alla maglia ufficiale, dai colori bianconeri, nell'incontro di domenica scorsa, è stata preferita una sgargiante divisa rosso-fuoco, che forse richiama l'"ardore" con cui il collettivo scende in campo, ma ciò non è bastato per conquistare l'intera posta.

Al "Limbara", infatti, il confronto col Ploaghe è terminato in parità 1-1: sbloccano nella prima frazione i padroni di casa con un gran gol di Juan Camilo Largacha, ma dopo il riposo gli ospiti ottengono il pari, grazie a un rigore, tanto netto quanto evitabile.

Sempre nella ripresa il pur esperto Del Soldato, in occasione del calcio di rigore, si fa "ipnotizzare" da Camboni, estremo ospite, tanto da far sembrare il tiro dagli 11 metri più una sorta di "avviso di chiamata" che un tiro destinato in fondo al sacco. Il forcing finale dei padroni di casa, nel frattempo in inferiorità numerica, è un condensato di sfortuna e il risultato non cambia.

Dal canto suo il Badesi 09, che viaggia con 24, due punti sotto i Luresi, ha ancora una volta dimostrato che "l'erba di casa mia" non gli sia poi, così gradita, tant'é che la capolista Monte Alma si è portata via l'intera posta con un rotondo 0-3.

Non manca che l'Oschirese unica rappresentante del girone C: i granata, pur in formazione assai rimaneggiata, riescono a rimontare l'iniziale svantaggio, ma l'avvisaglia che sia la classica giornata no si manifesta quando dagli 11 metri c'è l'errore. Inoltre sia in precedenza che dopo, tutta una serie di occasioni non concretizzate: legni colpiti, gol sbagliati a tu per tu col portiere, e " dulcis in fundo", la beffa finale data dal gol partita del Fanum Orosei.

