C'è in palio la salvezza con tre turni di anticipo per la Women Torres che domenica alle 15.30 ospita a Usini la Solbiatese, fanalino di coda della serie C che non ha ancora conquistato un punto.

Alla squadra sassarese basta anche il pareggio per festeggiare la permanenza nella serie C, dato che anche in caso di arrivo a pari merito con l'Atletico Uri sfrutta gli scontri diretti favorevoli. Le rossoblù cercano comunque il risultato pieno anche perché va difeso il settimo posto.

Il tecnico Emanuele Riu dichiara: «Arriviamo a questa partita dopo due settimane di lavoro pieno, che ci sono servite per consolidare quanto di buono avevamo fatto nella vittoria contro il Real Meda. Ho visto la squadra lavorare con grande intensità e attenzione, con lo spirito giusto e la consapevolezza che il percorso non è ancora finito. Domenica ci aspetta una gara tutt’altro che semplice. Nel calcio le partite apparentemente più abbordabili sono spesso quelle più pericolose se non vengono affrontate con la mentalità giusta. La Solbiatese è una squadra che va rispettata e che sicuramente verrà a giocarsi le proprie carte. Noi dovremo scendere in campo con grande concentrazione, spirito di sacrificio e voglia di fare la partita. È chiaro che la possibilità di raggiungere la salvezza matematica rappresenta uno stimolo importante, ma non deve diventare una pressione».

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