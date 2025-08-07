La Villacidrese si assicura il gran ritorno del bomber CappaiArriva dal Budoni, con cui nella scorsa stagione ha vinto il campionato di Eccellenza
La Villacidrese Calcio e il direttore Sportivo Luca Pittau, comunicano di aver raggiunto l'accordo con l'attaccante Roberto Cappai per la stagione 2025-2026. Per Cappai si tratta di un ritorno, dopo precedenti campionati giocati in Serie D e nella C2.
Classi 1989, Cappai ha vestito anche le maglie del Tavolara, della Nuorese, dell'Arzachena, del Castel Rigone, della Pro Patria, del Casale, del Carbonia, del Varese, del Cynthialbalonga e del Budoni.
Un giocatore di talento e di grandissima esperienza che sicuramente tornerà molto utile alla Villacidrese che si appresta a giocare il torneo di Promozione.