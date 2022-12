Con un colpaccio sul campo della Fermana la squadra sassarese può spaccare in due la classifica del girone B. I rossoblù infatti sono a +4 sull'avversaria, che a sua volta precede le formazioni al confine coi playout.

Chiudere il girone d'andata a 24 punti significherebbe per la Torres portarsi molto avanti nella ricerca della salvezza diretta, per la quale dovrebbero bastare 36 punti, visto l'andamento della prima metà di stagione.

Con la Fermana si attende il rientro tra i convocati della punta Ruocco, rimasto fuori cinque settimane dopo il problema muscolare accusato a Rimini. Nel frattempo la sua assenza ha dato modo di far mettere minuti sulle gambe agli attaccanti Sorgente e Luppi.

Peccato per Sanat, che starà fuori alcuni mesi e per Scotto, il cui rientro non appare certo prossimo. Anche così però il reparto offensivo appare solido, data la continuità di rendimento di Diakite e le doti di Scappini, anche se proprio contro il Gubbio, il bomber si è preso quasi una giornata di riposo dopo tante partite da protagonista.

© Riproduzione riservata