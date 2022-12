La riflessione della dirigenza ha portato al divorzio dal tecnico Alfonso Greco. La decisione è stata comunicata questa mattina: “La Torres interrompe il rapporto con mister Alfonso Greco. Al tecnico, protagonista della risalita in terza serie del club, va il ringraziamento per la professionalità dimostrata nei due anni alla guida della squadra sassarese”.

Greco lascia Sassari dopo una stagione e mezzo: nel campionato scorso la Torres è arrivata seconda, ha perso la finale della Coppa Italia e soprattutto ha vinto i playoff promozione, favorendo il ripescaggio in serie C del club rossoblù.

Decisione non facile per la proprietà (Insula Sport) e la dirigenza timonata dal presidente Stefano Udassi, ma la mancata evoluzione della squadra, ora con soli 3 punti di vantaggio sui playout ha consigliato una sferzata anzitutto in panchina.

Il campionato riprenderà l'8 gennaio con la gara sul campo del San Donato Tavarnelle. C'è dunque qualche giorno di tempo per scegliere il nuovo allenatore che dovrà poi operare col ds Colombino sul mercato per puntellare l'organico.

Gli allenamenti del gruppo, che riprenderanno domani, saranno curati dello staff tecnico atletico della prima squadra.

