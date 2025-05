Dopo il successo dell’anno scorso, il Trofeo Città di Olbia & Golfo Aranci è pronto a tornare: protagonisti della seconda edizione del torneo di calcio giovanile organizzato dalla Olbia 1905 Academy i talenti in erba di 42 club, che si sfideranno tra sabato e domenica sui campi di Olbia e Golfo Aranci.

Tra le big Milan, Juventus, Roma, Lazio, Torino e Monza, e, va da sé, il Cagliari. Ma non solo.

«Sarà un’edizione con tante emozioni, a partire dal momento della sfilata di venerdì: per i partecipanti sarà l’occasione di conoscersi e farsi conoscere dalla città», commenta Gianni Spanu, presidente della Olbia 1905 Academy. «Si riparte dal successo e dal divertimento della prima edizione con qualche cambiamento in positivo: stavolta si raddoppia, le squadre professionistiche parteciperanno anche alla prima giornata del torneo, non solo alla fase finale, e la competizione sarà ancora più avvincente».

La manifestazione metterà di fronte compagini diverse tra loro. «Una bella opportunità», sottolinea l’ex capitano dell’Olbia Calcio. «In passato era più difficile affrontare squadre blasonate, sono sicuro che per gli atleti coinvolti sarà una fantastica esperienza».

La due giorni di gare, che chiama a raccolta le migliori squadre Under 13, Under 11 e Under 9 in circolazione, che si affronteranno tra Olbia, sui campi del Geovillage, allo stadio “Bruno Nespoli” e a Tanca Ludos, e il Comunale di Golfo Aranci, sarà preceduta dalla sfilata delle delegazioni, che partirà alle 18 dalla ruota panoramica di Olbia e proseguirà lungo Corso Umberto I fino a Piazza Regina Margherita, dove con la cerimonia di apertura e la presentazione ufficiale prenderà il via la manifestazione.

Presenti le delegazioni delle 42 società partecipanti, in ordine alfabetico Academy Fbc Calangianus, Academy Porto Rotondo, Airone Mandas, Ajaccio (FRA), Alghero, Arcidano, Arzachena, Atletico Buddusò, Atletico Maddalena, Atletico Olbia, Atletico Raike Morena, Bruno Selleri Città di Olbia, Berchidda, Benetutti, Cagliari, Calcio Pirri, Calcio Costa Orientale Sarda Sarrabus Ogliastra, Chisola Calcio, Futura Calcio Sales, Girasole Calcio, Ilvamaddalena, Juventus, Lazio, Milan, Monza, Nettuno, Nuova San Francesco, Olbia 1905 Academy. Pathway Coaching Academy (ING), Club San Paolo, Polisportiva Supramonte, Porto Torres, Roma, Polisportiva Sacra Famiglia, Sant’Elena Quartu, Portsmouth Youth (ING), Tanca Marchese, Torino, Torres, Turritana, Udinese e Cus Sassari.

Sabato 10 maggio i piccoli calciatori sono attesi sui rettangoli di gioco dalle 9 del mattino. Durante la prima giornata del torneo si disputeranno tutti gli incontri della fase a gironi, mentre domenica sarà la volta delle finalissime e delle premiazioni.

Un anno fa la prima edizione aveva visto vincere la Juventus in tutte e tre le categorie, al termine di un torneo partecipato e seguito dal pubblico gallurese.

