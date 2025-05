È andata in scena nella serata di ieri, ad Assemini, la prima sfida della finale del campionato “Open Femminile” di basket del Movimento Sportivo Popolare (MSP).

A prevalere è stato il Panda Monserrato, che ha superato la formazione di casa del Basket Assemini con il punteggio di 51-68.

La squadra ospite, già protagonista di una stagione regolare chiusa con 12 vittorie su 12 partite, forte del miglior attacco (795 punti realizzati) e della miglior difesa del campionato (473 punti subiti) in regular season, ha imposto la sua superiorità anche nella prima partita di finale. Le asseminesi, invece, avevano chiuso la prima fase con 6 vittorie e altrettante sconfitte.

La gara. Nel corso della sfida, le ragazze di Corrado Capobianco hanno condotto il punteggio con continuità, chiudendo i primi tre quarti sempre in vantaggio (7-12 al 10’; 21-32 al 20’, 41-58 al 30’), gestendo poi il punteggio nel finale. Per il Basket Assemini, guidato da Matteo Loi, si è distinta Giada Ornano con 21 punti, ben supportata da Alice Testoni (16). Dall’altra parte, Camilla Uda ha messo a referto 22 punti, risultando la miglior marcatrice dell’incontro.

Messa in archivio gara 1, ora entrambe le squadre si preparano a gara 2, in programma sabato, alle 18, al Comparto 8 di Monserrato. Per il Panda l’occasione per chiudere la serie e conquistare il titolo 2024/2025; obiettivo dell’Assemini allungare la serie alla “bella”, eventualmente da disputare sul campo del Panda.

I tabellini.

Basket Assemini-Panda Monserrato 51-68

Basket Assemini: Ornano 21, Cocco C. 4, Murtas, Zanatta 1, Testoni 16, Contu, Puxeddu 4, Ambu, Medda 2, Urso 1, E. Cocco 2, Zimmari, Senis. Allenatore Loi.

Panda Monserrato: C. Ambu 8, Mingoia 9, Congiu 5, Salis 4, Uda 22, Cocco, Cialdini, Orrù 5, Pischedda 4, Puddu, Salis, Massa 3, Deidda 2, Piseddu, M. Ambu 6. Allenatore Capobianco.

Arbitri: Spiga, Murino e Agabio.

Parziali: 7-12; 21-32; 41-58; 51-68.

© Riproduzione riservata