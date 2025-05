Tra giovedì e venerdì si torna sul parquet nel torneo di Divisione Regionale 1 di basket. Il programma prevede infatti gara 2 dei quarti di finale.

La situazione. In gara 1 sono arrivate le vittorie interne di Demones Ozieri, Carbonia e San Salvatore Selargius, rispettivamente contro Arzachena (97-87), Sap Alghero (81-65) e Elmas (82-74). Il colpo esterno della Fisiokons Aurea Sassari, in casa dell’Atletico Cagliari (49-56), dà la possibilità alla compagine sassarese di poter chiudere la serie tra le mura di casa, ribaltando così il risultato della regular season (Atletico quarto e Aurea quinta e doppio scontro diretto in favore del quintetto allenato da Pierfrancesco Zurru).

Il programma. Giovedì e venerdì di nuovo in campo. Ecco il quadro completo delle sfide di gara: Arzachena-Demones Ozieri, giovedì ore 20; Sap Alghero-Carbonia, venerdì ore 18.30; Elmas-San Salvatore Selargius, giovedì ore 20.30; Fisiokons Aurea Sassari-Atletico Cagliari, giovedì ore 20.30. Le eventuali gara 3 si dovrebbero poi disputare nel weekend.

