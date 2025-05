Riccardo Ciulli, alfiere del Tc Cagliari, si è fermato al turno decisivo delle qualificazioni maschili del sesto torneo Itf Combined di Santa Margherita di Pula, sconfitto 6-2, 4-6, 10-8 da Filippo Giovannini.

Nell’ultimo dei sei tornei in corso sui campi in terra battuta, che rientrano nella manifestazione Forte Village Tennis Project e sono organizzati da Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna, in corsa nel femminile anche due portacolori del circolo cagliaritano, che oggi si giocheranno l’accesso al tabellone principale. Sono le sorelle Barbara e Marcella Dessolis, arrivate al turno decisivo dopo aver sconfitto, rispettivamente, 6-2, 6-4 la statunitense Emma Lella e 6-1, 6-1 Camilla Monni del Ct Decimomannu.

Out al primo turno, invece, Ludovica Mazzucchelli del Tc Terranova (battuta 6-1, 6-2 da Greta Rizzetto), Alessandra Pezzulla del Quattro Mori Tennis Team (fermata sul 6-0, 6-3 da Lucrezia Musetti), Aurora Deidda del Milano 26 (sconfitta 6-1, 6-1 dalla belga Romane Longueville) e Sofia Del Balzo Ruiti del Tc Decimomannu (4-6, 6-3, 13-11 dalla francese Juliette Mazzoni).

