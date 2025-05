C'era anche un pezzo di Sardegna ai Giochi Internazionali della Gioventù Salesiana, che si sono disputati ad Anversa dal 30 aprile al 5 maggio. Tra le circa 1.200 ragazze e ragazzi provenienti da tutta Europa per confrontarsi in discipline come pallavolo, calcio, tennis tavolo e basket, c'è infatti anche l’Asd Il Gabbiano di Quartu Sant’Elena, unica squadra sarda presente alla manifestazione.

Inserita nella categoria A, girone B del torneo di pallacanestro, la squadra quartese ha affrontato tre avversarie europee nella prima fase, facendo esperienza sul campo e raccogliendo consensi per l’impegno e la qualità del gioco espresso. La prima gara si è conclusa con la sconfitta per 39-55 contro i belgi del Don Bosco Haacht, al termine di una partita combattuta e decisa solo nel finale. Stesso copione nel secondo match, terminato 52-71 contro il Borgo Don Bosco, con equilibrio nei primi due quarti e un allungo decisivo degli avversari nella seconda parte di gara. Più netto, ma comunque condizionato da un finale in calo, il ko per 58-74 contro i belgi del Don Bosco Brussel, che hanno preso il largo soltanto nei minuti conclusivi dopo un match giocato a ritmi costanti.

Il riscatto per i ragazzi di Quartu è arrivato nell’ultima gara, contro gli slovacchi dello SMC Rakovnic, battuti con un netto 60-17. Dopo un primo quarto equilibrato, la formazione sarda ha progressivamente aumentato il margine, costruendo un successo limpido grazie a un parziale di 10-0 nel terzo periodo che ha spento ogni velleità di rimonta degli avversari.

Grazie a questa vittoria, il Gabbiano chiude il torneo all’ottavo posto nella propria categoria, portando a casa un risultato significativo, non solo dal punto di vista sportivo ma anche per il valore dell’esperienza vissuta in un contesto internazionale. Un’occasione di crescita e confronto, che arricchisce il percorso della società quartese, da anni attiva nella promozione del basket giovanile sul territorio.

