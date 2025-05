Le prenotazioni per l'estate lo confermano: la Sardegna è tra le mete più desiderate per le vacanze in barca. Le previsioni: un incremento del 25% di ospiti provenienti dagli Stati Uniti, + 75% dal Cile, segnale di un forte interesse da parte del mercato sudamericano, ma anche un + 15% dal Medio Oriente.

Sono i numeri registrati da Luxury Sailing, marchio del gruppo LM Company, specializzato in crociere esperienziali in catamarano.

Secondo l'azienda, il cambiamento del target è netto rispetto al passato: «Fino a qualche anno fa i nostri ospiti erano in gran parte italiani e tedeschi - spiega Lorenzo Tawakol, co-fondatore -. Oggi invece assistiamo a un aumento costante di viaggiatori stranieri, attratti dalla possibilità di vivere il mare in modo autentico, sostenibile e immersivo». L'obiettivo: «Lontano dal turismo di massa e dai grandi numeri delle crociere tradizionali, i nostri ospiti cercano connessioni umane, natura e qualità del tempo», continua Tawakol. «La condivisione della barca con altri viaggiatori è percepita come un valore aggiunto, soprattutto da chi proviene da culture aperte allo scambio e alla convivialità, senza però rinunciare al comfort e la privacy di una cabina matrimoniale privata».

