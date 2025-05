Tecnica, preparazione e passione, tratti caratteristici che hanno consentito al pugile turritano Alessandro Salis, di conquistare il titolo regionale nella categoria 50 Kg, superando con verdetto unanime l’avversario, il boxeur cagliaritano, Simone Uccheddu, quest’ultimo vincitore per ko della semifinale.

L’incontro vincente nel fine settimana, in occasione della fasi regionali del campionato italiano Under 19, al PalaFerrini di Cagliari.

Nell'organizzazione targata Team Boxe Cappai, la Se.Sa Boxing Group Porto Torres ha portato a casa il titolo regionale con l'atleta Alessandro Salis, nell’incontro contro un pugile ostico, dotato di grande temperamento.

«Il boxeur turritano ha saputo opporsi grazie al suo maggiore allungo ed una preparazione tattica per boxare sia di rimessa, sia con altrettante combinazioni a lunga distanza», spiega il tecnico Fpi, Pietro Pintadu.

«Grande soddisfazione per la Se.Sa Boxing, che in questa prima parte della stagione 2025 che registra il 3° titolo regionale conquistato, dopo quelli Under 17 di Falchi e Maltoni», aggiunge il direttore sportivo Stefano Masia, che tiene a sottolineare l'impegno della società nel tessuto sociale di Porto Torres, che va aldilà dei risultati sportivi.

La società, infatti, si impegna molto nell'inclusione sociale, e per il futuro ha programmato due eventi sportivi di carattere internazionale.

Il primo contro la Corsica si terrà il 17 e 18 maggio nella palestra Brunellesch, mentre il secondo è previsto il 28 giugno contro una selezione di pugili provenienti dalla Svizzera, nella quinta edizione del Memorial Maria Grazia Biccheddu che si terrà in piazza Garibaldi a Porto Torres.

