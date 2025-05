Domenica 11 maggio alle ore 16, il Sant’Elena affronterà il Tortolì nella gara di andata della finale playoff di Promozione per il salto in Eccellenza. La partita si giocherà al Centro Sportivo di Mulinu Becciu, Via del Caravaggio 11, a Cagliari.

Domenica scorsa, il Sant'Elena ha eliminato l'Usinese , vincendo in trasferta per 3-1. A Mulinu Becciu, campo casalingo per il Sant'Elena, è previsto il pubblico delle grande occasioni con tantissimi arrivi anche dall'Ogliastra.

Il Tortolì ha invece eliminato il Coghinas vincendo per 2-1. La gara di ritorno col Sant'Elena che decreterà la vincitrice del playoff si giocherà a Tortolì.

