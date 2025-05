Con la vittoria per 94-68 al PalaEsperia di Cagliari, la Dinamo Sassari si laurea campione regionale nella categoria Under 19 maschile Gold, chiudendo imbattuta la stagione con 31 successi in altrettante partite.

La formazione allenata da Antonio Carlini bissa così il successo ottenuto in gara 1 al PalaSerradimigni (104-92) contro l’Olimpia Cagliari, rendendo inutile l’eventuale “bella”. Protagonista della serie Enrico Casu, autore di 31 punti nel primo atto e MVP dell’intera finale: solo 24 ore prima aveva firmato i suoi primi punti in Serie A, nella sfida tra Banco di Sardegna e Germani Brescia.

Nel match di ritorno i padroni di casa hanno provato a sorprendere i sassaresi con un buon avvio, chiudendo la prima frazione sotto di tre lunghezze (22-19). La Dinamo ha però preso progressivamente il controllo del gioco, aumentando il margine nel secondo quarto fino al 47-38 dell’intervallo. Dopo la pausa lunga, il quintetto ospite ha allungato in maniera decisa sfruttando la maggiore profondità del roster e la precisione al tiro di Stefano Trucchetti, Giordo e dello stesso Casu, toccando il +22 a fine terzo quarto (73-51). Nell’ultima frazione i cagliaritani hanno provato a reagire, ma la Dinamo ha chiuso con autorità.

Al termine dell’incontro si è tenuta la cerimonia di premiazione alla presenza del presidente del Comitato regionale FIP Sardegna, Tore Serra, che ha sottolineato l’alto livello tecnico della finale e il valore del lavoro svolto dalle due società.

Olimpia Cagliari – Dinamo Sassari 68-94

Parziali: 19-22; 19-25; 13-26; 17-21.

Olimpia Cagliari: Cossu 16, Melis, Cau 2, Aresu 1, Febbo 8, Melis 4, Corsi, Devilla 13, Scanu, Pala 2, Pedemonte, Piana 22. Allenatore: Zucca. Assistenti: Cordeddu e Manca.

Dinamo Sassari: S. Casu 10, Tanda 2, E. Casu 17, Trucchetti 23; Angius, Meschini 4, Giordo 18, Raffo 4, Piredda 8, Panai 6, Pazzolla 2. Allenatore: A. Carlini. Assistenti: Dellacà e Mulas.

Arbitri: Nicola Saddi e Alessandro Cocco di Quartu Sant’Elena (CA)

