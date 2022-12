Il girone di andata si è chiuso con l'ennesima recriminazione per la Torres. La sconfitta sul campo della modesta Fermana lascia la squadra sassarese più vicina ai playout (+5) che ai playoff, ormai distanti ben 9 lunghezze.

Sul campo marchigiano i rossoblù non meritavano di vincere per il poco che hanno fatto. Di sicuro non meritavano di perdere, perché hanno fatto qualcosina in più della Fermana, che ha colpito nell'unico vero errore della fase difensiva.

L'allenatore Alfonso Greco per una volta si lascia andare a considerazioni sull'arbitraggio, anzi sugli arbitraggi: «C'era un rigore netto nel primo tempo e poi non ho capito il perché della rete annullata se per fuorigioco o altro. È un po' che negli episodi che determinano le partite le decisioni arbitrali non sono a nostro favore».

Il riferimento è anche al pareggio casalingo della gara al “Vanni Sanna” contro il Gubbio, dove l'arbitro ha sorvolato su un fallo di mano degli umbri e sul fallo in area ai danni di Dametto.

A conti fatti tre punti persi nelle ultime due partite che avrebbero regalato serenità alla classifica.

